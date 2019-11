La Pupa e il Secchione: nel cast arriva un personaggio che non vi piacerà affatto (è uno scherzo?)

La Pupa e il Secchione e Viceversa tornerà su Italia Uno nel 2020, ma già sappiamo diverse cose sullo show. Il conduttore sarà Paolo Ruffini, mentre in giuria ci saranno Vittorio Sgarbi, Aldo Busi e Valeria Marini. Francesca Cipriani pare invece che sarà la valletta del comico toscano.

Fino a qui tutto bene, ottime scelte sia per la conduzione, che per la giuria. Ieri però Spyit ha rivelato che nel cast dovrebbe esserci anche un personaggio che è ben più problematico di Er Faina (e tutti sappiamo il polverone che ha alzato la sua partecipazione a Temptation Island Vip). Sto parlando di Stella Manente, la signorina che ha invocato Hitler contro il Gay Pride.

“Ma a far discutere in queste ore è il nome di una delle “Pupe” che ha preso parte al famosissimo show di Italia1 e stiamo parlando di Stella Manente. – si legge su Spyit – L’influencer diventata famosa per aver invocato Hitler durante il gay Pride di Milano: “Perché Hitler non esiste più? Tu guarda che ammasso di gente”, queste le parole che Stella dichiarò durante una delle sue story su Instagram provocando la reazione di tantissime persone famose e non sui social.”

La ragazza dopo essere stata insultata da migliaia di persone sui social aveva deciso di sporgere querela. Il pm Mauro Clerici ha però chiesto l’archiviazione del caso, perché il comportamento della denunciante costituisce palesemente un fatto ingiusto perché invocare ad alta voce “ci vorrebbe Hitler, dov’è Hitler…” nel corso di una manifestazione quale il Gay pride significa evocare e giustificare le persecuzioni naziste contro gli omosessuali”.

Io credo che si tratti di un malinteso, sono sicuro che nessuno voglia piazzare a La Pupa e il Secchione un personaggio così controverso. Spero quindi che sia solo un rumor infondato. Aspettiamo conferme o smentite.

