La Pupa e il Secchione: nomi, cognomi e profili Instagram dei partecipanti

A grande richiesta, ecco tutti gli identikit ed i profili Instagram dei protagonisti de La Pupa e il Secchione e Viceversa.

Chi sono i secchioni e le secchione ed i loro profili Instagram

Giovanni Boni | Instagram

18 anni, di Reggio Emilia

Giovanni è un autentico nerd, grandissimo esperto di computer e tecnologie, ma questo non fa di lui un tipo serioso. Anzi, gli piace molto divertirsi e far divertire gli altri. Si definisce un “mammone” ed è legatissimo alla sua famiglia. Non ha ancora dato il primo bacio.



Giovanni Tobia De Benedetti | Instagram

23 anni, di Imperia

Il sogno di Giovanni Tobia è quello di diventare un insegnante di latino e greco e, infatti, studia Lettere Classiche. Parla come un uomo d’altri tempi, giocando con le citazioni latine e utilizzando termini ricercati. Ogni tanto si cimenta anche parlando il greco antico. Ha studiato pianoforte al Conservatorio e gli piace molto leggere.



Lorenzo De Lauretis | Instagram

28 anni de L’Aquila

Lorenzo fa parte del MENSA Italia. Nel 2018 è stato dichiarato il più intelligente d’Italia. Determinato e costante, fin da bambino, sognava di diventare informatico e così ha fatto, con una laurea, un master da 110 e lode e, ora, un dottorato di ricerca. Vive con la famiglia e ha una madre molto presente, che, ancora oggi, gli compra la biancheria intima, si preoccupa se indossa la “maglietta della salute” e se mangia abbastanza. Sogna di diventare professore ordinario.



Dario Massa | Instagram

26 anni, di Napoli

Dario lavora come game designer: inventa giochi da tavolo, di enigmistica e videogiochi. Il lavoro che sognava sin da bambino. Non esistendo una facoltà specifica, dopo il diploma si è inventato il suo piano di studi, ordinando libri dall’America, seguendo corsi e facendo esami di informatica, comunicazione ed economia alle Università di Milano, Napoli e Roma. Vive con la madre. Porta i capelli lunghi perché pensa che andare dal parrucchiere sia una perdita di tempo.



Raffaello Mazzoni |Instagram

30 anni, di Bologna

Vincitore della selezione europea per un dottorato di ricerca presso l’Università di Düsseldorf e laureato in farmacia, Raffaello lavora come ricercatore medico e analista presso una clinica sportiva. Si sente un secchione, ma nell’accezione migliore del termine: gli piace sempre approfondire e la lettura è una delle sue passioni. Si reputa elegante, sia nei modi sia nel vestire, da qui il suo soprannome: il Conte.



Andrea Santagati

32 anni, di Catania

Istruttore di scacchi del comitato FIDE, Alessandro si è appassionato al suo lavoro dai tempi delle scuole medie, e spera un giorno di diventare uno dei migliori maestri di scacchi a livello mondiale. Tiene anche corsi online, seguendo ragazzi di tutto il mondo. È molto timido, un po’ impacciato e, finora, non ha mai avuto una ragazza né si è mai innamorato. Vive con i genitori.



Florencia Lourdes Genna | Instagram

34 anni argentina ma vive a Vittorio Veneto (Treviso)

Nata in Argentina, si è trasferita in Italia da piccola e a 3 anni faceva già le radici quadrate. Si è laureata in Chimica scrivendo una tesi sperimentale su una proteina che influisce sulle malattie cardiovascolari e neuro degenerative. È stata ricercatrice in una ONG in Argentina e ha vissuto in Colombia. Oggi insegna chimica, fisica e matematica, studia medicina naturale da autodidatta e ha un’erboristeria con i suoi genitori. Femminista convinta, non sopporta le donne che basano tutto sul loro aspetto fisico.



Maria Assunta Scalzi | Instagram

25 anni, di Crotone

Maria Assunta adora il suo dialetto calabrese, tanto da averlo utilizzato per scrivere la tesi della laurea triennale in Lettere e Beni Culturali. Inoltre, ha una laurea Magistrale in Filologia Moderna e un Master in Didattica dell’Italiano. Nonostante la timidezza, sin da bambina ha voluto eccellere in qualsiasi cosa. Proprio frequentando l’Università, è riuscita a vincere alcune delle sue insicurezze. Sogna di diventare insegnante di Italiano e pensa che la grammatica sia essenziale.



Chi sono le pupe ed i pupi ed i loro profili Instagram

Angelica Preziosi | Instagram

27 anni, di Roma

Fotomodella romana, Angelica, tanto nel nome quanto nei lineamenti, con i suoi occhi azzurri e i lunghi capelli biondi, è una ragazza ironica e spensierata tanto da apparire, spesso, con la testa fra le nuvole. Sa prendersi in giro e le piace molto ridere. Nel futuro, le piacerebbe lavorare nel mondo dello spettacolo.



Carlotta Cocina | Instagram

24 anni, di Roma

Un po’ Barbie, un po’ Marylin Monroe, Carlotta è una ragazza molto ambiziosa a cui piace la bella vita e godersi quello che ha da offrirle. Amante del lusso, ha girato il mondo sempre in posti alla moda come Dubai, Miami, Londra, ed è appassionata di moda e shopping (il suo hobby preferito, insieme alle cene con le amiche). È un’esteta e le piace prendersi cura di sé stessa. La sua “bibbia” è la serie televisiva “Gossip Girl”.



Marina Evangelista | Instagram

26 anni, di Palmi (Reggio Calabria)

Occhi da cerbiatta, sguardo intenso e ammaliante che conquista. Marina studia danza sin da bambina e in questi anni ha studiato anche recitazione, altra sua grande passione. Sogna di affermarsi come attrice e magari vincere un Oscar. Dedica molto tempo alla cura del suo aspetto: trucco e capelli devono essere sempre perfetti.



Martina Di Maria | Instagram

24 anni, di Roma

Molto sicura di sé e consapevole della sua bellezza, Martina è una ragazza molto ambiziosa e genuina allo stesso tempo: “Non c’avrò la cultura ma c’ho la bellezza”. Affronta tutto con il sorriso, una delle sue armi di seduzione. Determinata a raggiungere i suoi obiettivi, il suo sogno è diventare famosa e lavorare come modella oppure in tv. Il suo idolo è Belen Rodriguez.



Martina Fusco | Instagram

18 anni, di Napoli

Napoletana doc, nonostante la giovane età, Martina ha le idee molto chiare e sa dove vuole arrivare. Si piace e le piace stare al centro dell’attenzione. Appassionata di danza, adora ballare e lo fa alla prima occasione, consapevole di attirare gli sguardi su di sé. Tra le sue “manie” lo shopping e collezionare scarpe. Vive con la sua famiglia, ma le piacerebbe trasferirsi a Milano, la città della moda.



Stella Manente | Instagram

27 anni, di Mestre

Lo scorso giugno, durante il Gay Pride di Milano, Stella è diventata protagonista di un caso mediatico a causa di alcune sue gravi dichiarazioni, per le quali si è poi scusata.

Cittadina del mondo, intraprendente e curiosa, ha tre grandi passioni nella vita: la moda, la recitazione e i cavalli. I suoi sogni, infatti, sono aprire una casa di moda che porti il suo nome, affermarsi come attrice e dedicarsi all’allevamento di cavalli.



Mariano Catanzaro | Instagram

26 anni, di Napoli

Seduttore nato, le donne sono il suo punto debole. Ha avuto tantissime avventure, ma le donne più importanti della sua vita sono la mamma e la sorella. Ha svolto tantissimi lavori, da imbianchino, a commesso, ad autista di ambulanze, ma il suo sogno è lavorare nel mondo dello spettacolo. È stato tronista di “Uomini & Donne”.



Stefano Beacco | Instagram

26 anni, di Milano

Timido e introverso da ragazzino, oggi Stefano è molto più sicuro di sé e lavora anche come stripper. Ama lo sport e ne ha praticati tantissimi, ma la sua passone sono i motori, le moto e la velocità. Esteta e vanitoso, dedica molto tempo alla cura del suo corpo e ha grande successo con le donne.