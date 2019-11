La Pupa e il Secchione, ex protagonista: “Ho tentato il suicidio”

Al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini potrebbe varcare l’ex protagonista de La Pupa e il Secchione, Nora Amile, che ha recentemente parlato del suo periodo buio fra le pagine di Novella 2000.

La Amile, infatti, oltre il reality show di Enrico Papi ha partecipato anche ad altri programmi come Colorado e Uman Take Control, ma a quanto pare nessuno se ne ricorda:

“Tra le pupe avevo il ruolo della svampita, ma in realtà non sono così. Ho un diploma da attrice e ho studiato con il metodo Stanislavskij. Parlo quattro lingue: italiano, inglese, spagnolo e arabo. E sono una donna abbastanza colta. In TV ho lavorato anche a “Colorado” e ho partecipato a una fiction con Luca Laurenti. Ho un curriculum fitto di impegni e non capisco perché la gente, si ricorda solo dell’oca che ero in La Pupa ed il Secchione “.