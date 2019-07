La Sirenetta: svelato il nome dell’attrice che sarà Ariel nel live action

Ieri sera Variety ha svelato il nome della cantante-attrice che interpreterà il ruolo di Ariel nel live action de La Sirenetta. La protagonista del nuovo film Disney sarà Halle Bailey.

La cantante del duo R&B Chloe x Halle, è stata scelta dal regista Rob Marshall dopo quasi due mesi di provini: “Dopo una lunga ricerca, è stato chiaro a tutti che Halle possiede quella rara combinazione di spirito, cuore, giovinezza, innocenza e spessore – oltre a una voce fantastica -, tutte qualità necessarie per interpretare questo personaggio iconico.”



Nel live action de La Sirenetta potrebbe arrivare anche Melissa McCarthy nel ruolo di Ursula, ma anche Jacob Tremblay e Awkwafina, come voci del gabbiano Scuttle e di Flounder, il migliore amico di Ariel.

La scelta di una Ariel nera ha scatenato il caos sui social, dove è polemica tra chi è soddisfatto e chi invece avrebbe preferito una Sirenetta rossa e fedele a quella del cartone del 1989.

Halle sarà anche fantastica nei panni della principessa figlia di Re Tritone, ma anche io avrei preferito attrici più somigliati alla Ariel originale. Vi immaginate Grimilde curvy, Ursula magra o Biancaneve bionda?

Il mio pensiero però va a Lindsay Lohan, che da anni chiede di essere Ariel…



Adesso speriamo che ci accontentino con Eric.



dream come true… 🧜🏽‍♀️🌊 pic.twitter.com/sndjYUS6wO — chloe x halle (@chloexhalle) 3 luglio 2019

Congratulations to Halle Bailey for being casted as Ariel for The Little Mermaid. pic.twitter.com/JIF8A89BlZ — ✨✨✨✨✨✨✨✨ (@merelynora) 3 luglio 2019

Cambiare i colori di Ariel è un po’ come fare Biancaneve bionda, nulla contro i capelli biondi ma è un look iconico tanto che i capelli rossi fuoco si dicono “alla Ariel” — is Jesus subscribed to BarbieXanax ? (@BarbieXanax) 3 luglio 2019

Non volere #Ariel nera non significa essere razzisti, significa essere coerenti. Pensate se Mulan non l’avessero presa cinese.. — Alessandro (@AlessandroACT) 3 luglio 2019

Quando capirete che non volere Ariel di colore non è razzismo forse si potrà discutere civilmente 🤷🏻‍♀️ — 𝓜artha the catlady 🐱☕️ (@xceltictea) 3 luglio 2019

ma perché non hanno scelto madelaine petsch per interpretare ariel? lei sarebbe stata PERFETTA per questo ruolo 😌 pic.twitter.com/tDxp78X12B — ❥ 𝒊𝒔𝒂 / 97 (@klausxwife) 3 luglio 2019

Ariel, la Sirenetta, nera. Mulan con una fenice anziché un drago. Non lo so, fate il Gobbo di Notre Dame a Castel Sant’ Angelo o la carica dei 101 con i cavalli e via. Qui non si tratta di razzismo ma di restare FEDELI alla versione originale di cartoni che esistono da decenni. pic.twitter.com/OdEeizdLN5 — Aиαкιи Tαяgαячεи (@Luca8807) 3 luglio 2019