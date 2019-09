La Sirenetta: ecco chi sono i due attori che hanno fatto il provino per interpretare il Principe Eric

Se da tempo sappiamo che Halle Bailey interpreterà Ariel e Melissa McCarthy sarà Ursula, è ancora un mistero chi vestirà i panni del Principe Eric nel film de La Sirenetta. Dopo il no incassato da Harry Styles, la Disney pare abbia fatto il provino a due attori e sembra che tra loro ci sia il fortunato.

Secondo Deadline Cameron Cuffe e Jonah Hauer-King sono in lizza per entrare nel cast del prossimo live action della Disney. Il primo è conosciuto per aver recitato nella serie Krypton, mentre il secondo ha recitato in Postcards from London e A Dog’s Way Home.

Vista la scelta per Ariel, potevamo aspettarci due attori biondi, rossi, giapponesi o senegalesi, ma io continuo a pensare che i live action dovrebbero ricordare quanto più possibile i cartoni originali. Quindi se proprio la scelta è tra questi due attori, allora spero che la Disney recluti Cameron per il ruolo del Principe Eric.

— Pop Crave (@PopCrave) September 24, 2019