La Sirenetta: Melissa McCarthy nei panni di Ursula – l’attrice commenta (VIDEO)

Melissa McCarthy sarà Ursula nel live action de La Sirenetta? Il suo nome circola insistentemente da settimane e interrogata sull’argomento da Jimmy Kimmel, l’attrice (fresca di nomination agli Oscar per il film Copia Originale) ha risposto con la sua classica ironia:

“Live Action de La Sirenetta? Che cos’è? Non ne ho sentito parlare, ma sembra una cosa terribilmente divertente da fare, mi piacerebbe se la Disney mi desse un po’ di soldi per farlo. Se accadesse sarebbe una meraviglioso. Se succederà? Vedremo”.

Il tutto con un bell’occhiolino fatto rivolto alla telecamera, lasciando intendere che sì: sarà proprio lei Ursula nel live action della Disney. L’attrice dovrebbe andare ad affiancare Halle Bailey (nel ruolo di Ariel), Harry Styles (in quello del principe Eric), Javier Bardem (nel Re Tritone), Jacob Tremblay (il pesce Flounder) e Awkwafina (il gabbiano Scuttle).

Non vedo l’ora.

Two-time Emmy winner, two-time Oscar nominee & one of the funniest people ever! 😂💘 @MelissaMcCarthy #TheKitchenMovie pic.twitter.com/r42KVwYnlt

— Jimmy Kimmel Live (@JimmyKimmelLive) July 30, 2019