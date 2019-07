La Sirenetta: ecco il famoso cantante che dovrebbe interpretare il Principe Eric

La Disney è all’opera sul Live Action de La Sirenetta e se il ruolo di Ariel è stato affidato all’attrice Halle Bailey, i ruoli degli altri protagonisti sono tutt’ora un mistero nonostante circolino online parecchi nomi.

Per il volto di Re Tritone si vocifera il conduttore Terry Crews, per quello di Ursula la cantante Lizzo o l’attrice Melissa McCarthy, il nome di Jacob Tremblay circola invece come ipotetico doppiatore del pesce Flounder e quello della rapper Awkwafina come doppiatrice del gabbiano Scuttle. E per il Principe Eric? Niente di meno che Harry Styles!

Okay but Halle Bailey and Harry Styles as Ariel and Eric- not gonna lie but they’d look real good together on the screen #LittleMermaid pic.twitter.com/GOPoI2Ehf5 — trish (@sansllura) July 16, 2019

Il cantante dei One Direction potrebbe davvero interpretare il ruolo del Principe Eric come riportato da una fonte anonima di Hollywood Reporter. Questo per lui sarebbe il secondo ruolo da attore dopo la parte nel film Dunkirk di Christopher Nolan di due anni fa.

Scelta giusta?

.@HarryStyles is reportedly in negotiations to play Prince Eric in Disney’s live-action adaptation of “The Little Mermaid.” pic.twitter.com/yRPqE3WgGH — Pop Crave (@PopCrave) July 16, 2019