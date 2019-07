La Sirenetta: svelato l’attore che potrebbe interpretare Tritone

Il Live-Action de La Sirenetta sta prendendo forma e dopo aver scoperto chi interpreterà il ruolo di Ariel, i media si sono divertiti ad ipotizzare anche gli attori che interpreteranno gli altri protagonisti della serie: il principe Eric, la cattiva Ursula ed ovviamente il padre Tritone.

E se Ursula potrebbe essere la cantante Lizzo, il Re Tritone potrebbe essere interpretato dall’attore e conduttore Terry Crews, volto di America’s Got Talent.

A proporsi è stato proprio lui condividendo un fotomontaggio che lo vede con la pinna del tritone:

Poco dopo, immedesimandosi nella parte, ha anche ironizzato sul fatto di saltare in palestra la giornata dedicata agli esercizi alle gambe in quanto i tritoni non le hanno.

E se tutto ciò non dovesse bastare, qualche ora fa ha pure condiviso un video in cui canta (e balla) la sigla (rivisitata) de La Sirenetta:

🧜🏾‍♂️ SINGING AUDITION! 🎶

under the sea!

under the sea!

my pecs are better,

my triton is bigger,

take it from me!

need a refresher?

watch @AGT! 🔱🧜🏾‍♂️ pic.twitter.com/Dx4ZbjEecD

— terry crews (@terrycrews) July 9, 2019