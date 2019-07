La Sirenetta, dopo Ariel anche Ursula potrebbe essere afroamericana

Il mondo dei fan de La Sirenetta in questo preciso momento storico è diviso in due: quelli che supportano la scelta di aver arruolato la talentuosa Halle Bailey per il ruolo di Ariel nel prossimo Live-Action Disney che uscirà al cinema e chi, invece, storce il naso perché Halle Bailey non rispecchia i colori classici della famosissima Ariel, ovvero: capelli rossi, occhi azzurri e pelle bianca.

Il personaggio di Ariel è ispirato ad una sirena danese, ma nel prossimo film Disney che uscirà al cinema sarà per la prima volta afroamericana, con la pelle scura e gli occhi neri (anche se i capelli rossi non mancheranno).

Oltre Ariel, anche il personaggio di Ursula potrebbe essere afroamericano. Ma per questo ruolo, al contrario della Sirenetta, nessuno si è lamentato: Ursula – come sappiamo – è un polpo violaceo con i capelli grigi ed un enorme abito nero. Il colore della pelle in questo caso è secondario e l’unica cosa che caratterizza il suo personaggio è la stazza, che è molto grossa.

Le due artiste in lizza per interpretare questo ruolo sono infatti Melissa McCarthy di Una Mamma Per Amica e la cantante Lizzo che – proprio come Halle Bailey – è afroamericana. PS: Lizzo si è mascherata da Ursula per la festa di Halloween di un paio di anni fa. Quando si dice il destino…