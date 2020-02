La sorella di Morgan attacca Bugo: ecco qual è la sua bizzarra teoria

Il caso “Morgan e Bugo” sta tenendo banco anche ad una settimana dal termine del Festival di Sanremo e questa volta a commentare è stata chiamata Roberta Castoldi, musicista e sorella di Morgan.

La Castoldi, ospite da Mara Venier a Domenica In, ha attaccato Bugo svelando una teoria un po’ bizzarra: secondo lei, quando suo fratello Morgan ha offeso il collega stravolgendo il testo di Sincero, Bugo avrebbe dovuto rispondere al dissing modificando a sua volta il testo.

In difesa di Bugo è però intervenuto Diaco che – come riportato dal portale GossipeTv – ha sbottato:

“C’è molta ipocrisia, Morgan si è prestato alla prostituzione televisiva. A dispetto di ogni talento, alcune reti televisive gli hanno dato tutti gli strumenti per coltivare il suo ego a discapito del suo genio. Bugo se lo è portato dietro come amico e si è ritrovato un guastatore. La tv è diventata la droga di Morgan, lo ha rovinato come essere umano. Lui ha usato Bugo e l’ha fatto nella maniera più infame. Se un’amicizia viene usata da uno dei due per fare una propria narrazione… Secondo me lui da Sanremo voleva andare su Canale 5. Morgan non è più una persona, è un genere televisivo, è un format”.