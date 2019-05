La Talpa torna in tv: la società ha acquistato di nuovo i diritti per trasmetterla

Dopo anni di richieste, sondaggi e raccolte firme virtuali finalmente La Talpa tornerà in tv grazie a Magnolia.

La società di produzione italiana (che vanta fra i programmi del proprio portfolio show di successo come L’Isola dei Famosi, Pechino Express ed Il Collegio), ha infatti acquistato in data 22 maggio 2019 i diritti per rifare La Talpa in Italia.

A svelare questa trattativa è stato il portale BlogTvItaliana che ha anche ipotizzato un ritorno de La Talpa al posti di Pechino Express.

Anche TvBlog lo scorso gennaio aveva parlato di queste trattative, ecco cosa avevo scritto a riguardo:

“Come annunciato da Blogo tempo fa, però, La Talpa potrebbe cambiare nome e diventare L’Infiltrato.

Lo storico reality show (che nel corso degli anni è passato da Rai Due ad Italia Uno) è infatti sempre stato prodotto da Triangle, la società di produzione del marito di Lorella Cuccarini, ma da questo autunno dovrebbe passare in mano a Magnolia (società che produce già Pechino Express e L’Isola dei Famosi).

L’idea di Freccero, direttore di Rai Due, secondo quanto scritto da Blogo, sarebbe quella di proporre una sorta di La Talpa (in versione riarrangiata e riadattata al budget Rai) per il prossimo autunno al posto di Pechino Express, a cui sarebbe concesso un anno di pausa dopo sette stagioni consecutive”.

A questo punto la domanda è solo una: chi lo condurrà? Simona Ventura e Paola Perego sarebbero le più accreditate. La prima ha più volte detto che vorrebbe tornare con un reality show in diretta, mentre la seconda sono anni che chiede il ritorno de La Talpa con lei ovviamente alla conduzione.

Ecco cosa aveva dichiarato a dicembre: