Pomeriggio 5 vs La Vita In Diretta: Lorella Cuccarini commenta gli ascolti (ma qualcosa non quadra)

Tutti aspettavano l’esordio di Lorella Cuccarini (che in passato non ha avuto belle parole per Barbara d’Urso) a La Vita In Diretta per confrontare gli ascolti con quelli di Pomeriggio 5.

La prima settimana si è chiusa con un disastroso 5 a zero per la Santa di Cologno Monzese. Nonostante tutto la più amata dai sovranisti ieri sera ha ringraziato i suoi follower per gli ascolti.

“Grazie a tutti voi per la fiducia! Non pensavamo di raggiungere questi risultati già alla prima settimana! Ed è solo l’inizio.”

Ovviamente in molti hanno commentato il tweet di Lorella ricordandole che non ha battuto la concorrenza nemmeno per una puntata. Ma a onor del vero bisogna dire che questa è solo la prima settimana e che la vera stagione non è ancora iniziata. Certo, se questi saranno i risultati anche ad ottobre, allora ci sarà poco da festeggiare per la nostra sovranista.



Grazie a tutti voi per la fiducia! Non pensavamo di raggiungere questi risultati già alla prima settimana! Ed è solo l’inizio…

Io ed @albmatano lavoreremo per fare sempre meglio… Continuate a darci consigli. Vi leggiamo sempre❤️ @vitaindiretta @RaiUno pic.twitter.com/Y8vwL7cw9S — Lorella Cuccarini (@LCuccarini) September 14, 2019

La Vita In Diretta – gli ascolti

Lunedì 9 settembre: 1.258.000 spettatori con il 13.42% nella prima parte e 1.381.000 spettatori con il 14.42% nella seconda parte

Martedì 10 settembre: 1.159.000 spettatori con l’11.48% nella prima parte e 1.274.000 spettatori con il 12.73% nella seconda parte

Mercoledì 11 settembre: 1.243.000 – 13.5% nella prima parte e 1.454.000 – 15.9% nella seconda

Giovedì 12 settembre: 1.208.000 – 12.7% nella prima parte e 1.362.000 – 14.5% nella seconda

Venerdì 13 settembre: 1.170.000 spettatori (12.7%) nella prima parte, 1.377.000 spettatori (15.4%) nella seconda parte

Pomeriggio 5 – gli ascolti

Lunedì 9 settembre: 1.485.000 spettatori (16.44%) nella prima parte, 1.581.000 spettatori (15.65%) nella seconda parte

Martedì 10 settembre: 1.343.000 spettatori (14.04%) nella prima parte, 1.558.000 spettatori (15.06%) nella seconda parte

Mercoledì 11 settembre: 1.325.000 spettatori (15,2) nella prima parte, 1.622.000 spettatori (17,00%) nella seconda parte

Giovedì 12 settembre: 1.499.000 spettatori (16,5%) nella prima parte, 1.539.000 spettatori (16%) nella seconda parte

Venerdì 13 settembre: 1.378.000 spettatori (16.1%) nella prima parte, 1.437.000 spettatori (15.7%) nella seconda parte

Manco io mi aspettavo 5 sconfitte gia la prima settimana 😂 — VincyTV (@vinceDuVe) September 14, 2019

A me risulta che la @vitaindiretta sia stato un flop! Tanto che siete stati battuti dalla concorrenza!!! — Claudia Capurso (@ClaudiaCapurso1) September 14, 2019