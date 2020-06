Tensione a La Vita in Diretta: Matano scappa prima del nero, la Cuccarini resta sola e manda un messaggio chiaro

Poche ore fa Lorella Cuccarini ha scritto una lettera per il suo addio a La Vita In Diretta. La conduttrice si è lamentata dei rapporti con un collega che ha etichettato come maschilista dall’ego sfrenato. Come prevedibile le parole di Lorella hanno scatenato un terremoto ed è intervenuta anche un’ex collega di Alberto Matano, la giornalista Emma D’Aquino.

Alle 16:30 come tutti i giorni è partito il programma pomeridiano di Rai Uno e ai telespettatori non è sfuggito il messaggio riportato sulla t shirt di Lorella: “Don’t look back“. Coincidenza? Direi proprio di no.

Ma non è finita qui, perché per la chiusura del primo blocco Alberto Matano è fuggito prima del nero, mentre Lorella è rimasta al centro dello studio tutta sorridente in pieno stile Barbarella “volo alto”.

Matano che scappa dietro le quinte…



Iniziamo benissimo con Matano che va via prima del nero e la #Cuccarini con la maglia DON’T LOOK BACK.

Si prospetta una puntata serena#lavitaindiretta pic.twitter.com/oyrDjAfSbD — Paola. 🐍🥁🐧 (@Iperborea_) June 26, 2020

Mai vista una puntata della #lavitaindiretta ma oggi considerato il drama che ne è uscito farò un’eccezione pic.twitter.com/GducU766fn — vincenzo (@vincycernic95) June 26, 2020

Matano che scappa prima del nero, Cuccarini rimasta lì sorridente. #lavitaindiretta — LALLER🏳️‍🌈 (@see_lallero) June 26, 2020

Eccoli gli unici in Italia a ringraziare il cielo per il distanziamento sociale. #lavitaindiretta pic.twitter.com/AYxFnF05KK — Massimo Galanto (@GalantoMassimo) June 26, 2020