La Vita In Diretta, rumor choc su Lorella Cuccarini e Alberto Matano: la realtà però sembra diversa

La Vita In Diretta dopo mesi di sconfitte è riuscita a guadagnarsi qualche vittoria su Pomeriggio 5 e ultimamente i due programmi hanno quasi lo stesso share. Ma come un fulmine a ciel sereno è arrivato un rumor pubblicato da La Repubblica in un articolo dedicato alle novità della prossima stagione televisiva. Secondo il noto quotidiano, Lorella Cuccarini potrebbe lasciare la trasmissione pomeridiana di Rai Uno.

“L’unica che dovrebbe lasciare è Lorella Cuccarini, ma più per via dei pessimi rapporti con il co-conduttore Alberto Matano che per i deludenti risultati della Vita in diretta”.

Onestamente mi sembra strano che tra la conduttrice e il giornalista ci siano pessimi rapporti, visto quanto sembrano affiatati in diretta. Le cose quindi sono due: o il rumor non è fondato o Lorella e Alberto sono anche due ottimi attori. Nel dubbio io penso che a settembre rivedremo la coppia in tv. Questo non significa che La Vita In Diretta non abbia problemi, io infatti da mesi continuo a ripetere che dovrebbe essere un po’ svecchiata e questo non vuol dire necessariamente infilare il trash a tutti i costi nello show.

Visto che siamo in tema, voi cosa guardate b!tches? La Vita In Diretta o Pomeriggio 5?

Cosa guardate? La Vita in Diretta Pomeriggio 5 Created with

A #LaVitaInDiretta @NekOfficial: ““Per il videoclip di #Perdonare ho chiesto aiuto ai miei fans che mi hanno mandato i loro contributi da casa” pic.twitter.com/K9fTcTgLXo — La Vita in diretta (@vitaindiretta) April 29, 2020

Disatro della Vita in diretta a 2.2 e peggio ancora la D’urso a 2 mln, contenitori sul virus completamente rifiutati ma quello che sorprende è il calo di Pomeriggio 5 leader da Settembre #vitaindiretta #Pomeriggio5 #AscoltiTv — Zootropolis (@Zootropolis7) April 16, 2020

Fonte: Gossipetv