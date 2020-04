Lady Gaga raccoglie 90 milioni di dollari per combattere il CoronaVirus

Lady Gaga ha posticipato l’uscita di Chromatica per impegnarsi nella lotta al CoronaVirus e sta mantenendo la parola. La Germanotta insieme alla Global Citizen e all’Organizzazione Mondiale della Sanità ha organizzato il One World Together at Home, un concerto evento, i cui proventi andranno tutti in beneficenza per la ricerca sul Covid-19. La popstar aveva raccolto 35 milioni donati da aziende, società tecnologiche e filantropi, da destinare al Fondo di solidarietà COVID-OMS dell’OMS, ma la cifra in appena una settimana è schizzata a 90 milioni. Sembra infatti che la Apple e la Pepsi abbiano fatto delle donazioni davvero importanti. Il noto marchio di bevante è anche diventato uno degli sponsor del mega concerto One World Together at Home (che potremo seguire in streaming sabato 18 aprile).

Little Monster, Madonnari, Brittaroli, in questo momento si può solo fare i complimenti a Lady Gaga



