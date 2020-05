Lady Gaga svela quale sarà il sound del nuovo album e cosa dobbiamo aspettarci dal video con Ariana Grande

A quattro anni dall’ultimo album Joanne, e due dalla pluripremiata soundtrack del film A Stars Is Born, Lady Gaga è in procinto di pubblicare un nuovo disco, Chromatica, previsto per il prossimo 29 maggio.

Da Chromatica – posticipato di un po’ di settimane a causa del CoronaVirus – ci aspettiamo grandi cose e quel che sappiamo al momento è che sarà un album dance perché, come svelato da Lady Gaga ad Apple: “Questo dancefloor è mio, me lo sono guadagnato!“.

Il primo singolo è stato Stupid Love, mentre il secondo sarà Rain On Me con Ariana Grande. Una collaborazione attesissima da tutti i fan perché il video ufficiale (registrato prima della pandemia) ha avuto sei giorni di riprese e secondo alcuni rumors potrebbe avere ambientazioni suggestive ed anche una coreografia (..che sia il continued di Telephone?). A dirigere la clip è stato il regista cinematografico Robert Rodriquez.

La copertina del singolo è di una bruttezza disarmante, ma io non faccio testo: il nuovo look punk/pink che Lady Gaga ha adottato per questa nuova era discografica non mi piace per niente.

Perdonatemi.