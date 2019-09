Lady Gaga su Allure: “Non mi sono mai sentita bella, ma..”

Lady Gaga è la protagonista dell’ultimo numero di Allure che l’ha messa in copertina in occasione del lancio della sua linea di make up.

Una linea di trucchi realizzata per tutte coloro che si sentono insicure e che grazie al make up possono sperimentare e osare, proprio come ha fatto lei ad inizio carriera.

“Non mi sono mai sentita bella e ho ancora dei giorni in cui non mi ci sento affatto. Tutte le insicurezze che ho avuto sin da piccola, comprese quelle causate dall’essere vittima di bullismo, mi ritornano in mente. Poi mi trucco e mi sento come se dentro di me ci fosse un supereroe. È come se il trucco mi desse le ali per volare. Spesso Sarah, la mia truccatrice, mi solleva dal pavimento, mi fa sedere su una sedia e mi asciuga le lacrime dicendomi: ‘Adesso ti sistemo io’. Se piangessi mentre lei fa il suo lavoro allora mi scuserei, ma so già quello che mi direbbe: ‘Va tutto bene, ci penso io’. Freddie invece è la persona che si occupa dei miei capelli. Insieme mi mettono davanti allo specchio e mi dicono: ‘Guarda, sei Lady Gaga, puoi farcela, perciò ora vai e spacca tutto. Senza di loro non potrei esibirmi. Questo è il vero segreto del glamour secondo me. Non tutti hanno una Sarah a loro disposizione, io si e mi sento molto fortunata per questo. Questo è il messaggio che voglio fare arrivare a chi leggerà questa intervista: ‘Ecco cosa fa brillare Lady Gaga nelle sue giornate no. Anche io oggi voglio brillare come lei’”.

Insomma b!tches, tirate fuori i soldi: dopo i profumi ecco anche la linea di trucchi firmata Stefani Germanotta.

VIDEO: Lady Gaga behind the scenes for Allure Magazine pic.twitter.com/2RI655Hz00 — GAGAIMAGES (@gagaimages) September 12, 2019

Traduzione: TheGossipers