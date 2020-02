Lady Gaga annuncia finalmente il nuovo singolo: “Uscirà venerdì” (FOTO)

A settimane dal leak della canzone e delle prime immagini del video musicale, finalmente il team di Lady Gaga si è deciso ed oggi ha annunciato l’uscita di Stupid Love. Venerdì a mezzanotte ascolteremo la versione definitiva del nuovo singolo della Germanotta. La Mother Monster ha pubblicato su Instagram la foto di un cartellone pubblicitario (che grida anni 90) di Stupid Love.

Sarò onesto, il pezzo mi piace, ma non sono più così eccitato da questo comeback e il motivo è che ormai ho ascoltato Stupid Love decine di volte in questo mese. Nonostante sia una canzone orecchiabile, speravo che Gaga ci avrebbe proposto un pezzo davvero inedito (anche se il grande pubblico non ha mai sentito il brano in questione).

Adesso però voglio un video iconico.

“STUPID LOVE”

THE NEW SINGLE BY LADY GAGA

"STUPID LOVE"

THE NEW SINGLE BY LADY GAGA

OUT FRIDAY AT MIDNIGHT ET #LG6

tutti su twitter venerdì che faremo domande a lady gaga fingendoci interessati e sconvolti da stupid love come se non l’avessimo sentita mesi fa#StupidLove pic.twitter.com/ZP6CZXsgKs — Ciambellone (@Lightvvoodde) February 25, 2020

ho un messaggio per Lady Gaga che ha davvero scelto di rilasciare Stupid Love come lead single nonostante il leak di due mesi fa pic.twitter.com/4CfW8o1AuT — napolecano (@carlhoe_) February 25, 2020

Lady Gaga: Stupid Love, il testo.

You’re the one that I’ve been waiting for

Gotta quit this crying, nobody’s gonna

Heal me if I don’t open the door

Kinda hard to believe (Gotta have faith in me)

Freak out, freak out, freak out, freak out (Look at me)

Get down, get down, get down, get down (Look at me)

Freak out, freak out, freak out, freak out

Look at me now

‘Cause all I ever wanted was love

Hey, hey-uh, (Ooh-ooh), hey, hey-uh, (Ooh-ooh), hey, hey-uh

All I ever wanted was love

Hey, hey-uh, (Ooh-ooh), hey, hey-uh (Ooh-ooh), hey, hey-uh (Higher, higher)

I want your stupid love, love

I want your stupid love, love

(Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh)

Now it’s time to free me from the chain

I gotta find that peace, is it too late

Or could this love protect me from the pain?

I would battle for you (Even if I break in two)

Freak out, freak out, freak out, freak out (Look at me)

Get down, get down, get down, get down (Look at me)

Freak out, freak out, freak out, freak out

Look at me now

‘Cause all I ever wanted was loveHey, hey-uh, (Ooh-ooh), hey, hey-uh, (Ooh-ooh), hey, hey-uh

All I ever wanted was love

Hey, hey-uh, (Ooh-ooh), hey, hey-uh (Ooh-ooh), hey, hey-uh (Higher, higher)

I want your stupid love, love

I want your stupid love, love

(Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh)

I don’t need a reason (Oh)

Not sorry, I want your stupid love

I don’t need a reason (Oh)

Not sorry, I want your stupid love

Higher, higher

I want your stupid love, love (Oh, oh, woo)

We got a stupid love, love (Love, love)

(Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh)

I want your stupid love, love

(Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh)

I want your stupid love, love