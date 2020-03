Lady Gaga e Ariana Grande, Rain On Me uscirà presto: “La loro collaborazione è una bomba”

Lady Gaga, poco prima di annunciare la posticipazione dell’album Chromatica a causa del CoronaVirus, aveva rilasciato un’intervista a Paper in cui svelava di aver collaborato con una sua collega per una canzone da ‘pista da ballo’, facendo un gioco di parole con il titolo del singolo di Ariana Grande, No Tears Left To Cry.

Il rumor sul featuring fra Lady Gaga e Ariana Grande è stato successivamente confermato da Tommy Brown, storico produttore della Grande, che ha svelato che il brano incriminato si chiama Rain On Me, che uscirà presto e che sarà “molto buono”.

Ovviamente – alla luce di quanto dichiarato dalla Germanotta – chissà se anche Rain On Me è stata posticipata oppure uscirà come Stupid Love.

.@TBHITS confirmed via Instagram Live that the collaboration between @LadyGaga & @ArianaGrande, “Rain On Me”, is real and it’s coming soon.pic.twitter.com/GLJheFqyCI — Ariana Grande Charts (@chartariana) March 25, 2020