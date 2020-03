Lady Gaga: è finita on line una nuova canzone, Babylon

Così come è successo due mesi fa con Stupid Love, poco fa è finita in rete anche Babylon. Su Twitter circola una clip di 30 secondi della nuova canzone di Lady Gaga, ma qualche Little Monster dice di aver sentito già la versione di 2 minuti e mezzo. I leak di Chromatica non è molto lontano secondo me e non credo proprio che l’album verrà posticipato a causa dell’emergenza COVID19. Sono certo che grazie alle spedizioni di Amazon, alle piattaforme di download legale e agli streaming, questo disco andrà benissimo anche senza il supporto dei negozi di dischi.

Cara Germanotta mia…



PS: Dai 30 secondi che ho sentito devo dire che (anche se molto ripetitiva) mi piace questa Babylon e sono quasi certo che ci farà ballare.



Babylon: il testo.

Strut it out, walk a mile

Serve it, ancient city style

Talk it out, babble on

Battle for your life, Babylon

That’s nonsense, what you on?

What do you talk with that song?

Nonsense, babble on

Battle for your life, Babylon

That’s nonsense, ba-babble on

Battle for your life, Babylon (C’mon!)

That’s nonsense, ba-babble on

Battle for your life, Babylon

That’s nonsense, ba-babble on

Battle for your life, Babylon

Le reazioni al leak di Babylon.

