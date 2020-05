Lady Gaga e BLACKPINK: svelate le date di uscita dei loro nuovi album

Il mondo del pop femminile può finalmente tirare un sospiro di sollievo e dopo aver visto vecchie icone della musica tornare alla numero 1 con vecchi album (da Mariah Carey a Britney Spears fino a Madonna), ora le cose si fanno sul serio perché sono stati finalmente annunciate le uscite ufficiali di due nuovi album: quello di Lady Gaga e quello delle BLACKPINK (che con quest’ultima hanno pure collaborato in Chromatica nella traccia Sour Candy).

L’album di Lady Gaga uscirà il prossimo 29 maggio (come ha annunciato lei stessa via social), mentre per quello delle BLACKPINK dovremmo aspettare ancora un paio di giorni, dato che uscirà a giugno. Forse la seconda settimana.

Tuttavia, se di Chromatica di Lady Gaga conosciamo cover e tracklist, sulle BLACKPINK vige il più rigoroso silenzio.

Chissà se conterrà a sua volta un feat con la Germanotta.

Il pop chiama, Gaga risponde.

The journey continues. You can officially join me on #Chromatica on May 29. ⚔️💓 https://t.co/GjJUC3PRWz pic.twitter.com/VFIcMw2JE4 — Lady Gaga (@ladygaga) May 6, 2020