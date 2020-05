Lady Gaga e le BLACKPINK infrangono record con Sour Candy: tutti i numeri delle prime 24 ore

Non appena è uscita ho subito detto che sarebbe stata un successo e a quanto pare avevo ragione, Sour Candy sta facendo numeri davvero mostruosi ovunque. A meno di 24 ore dalla sua pubblicazione su You Tube, il duetto di Lady Gaga e le BLACKPINK è stato visualizzato ben 18 milioni di volte ed ha ottenuto più di 2 milioni di like, diventando così l’audio di un’artista femminile più visto in 24 ore (prima il record apparteneva a Selena Gomez con Fetish).

Sour Candy sta anche scalando le classifiche di mezzo mondo ed è già alla numero 1 su iTunes in ben 59 paesi, ancora non è riuscita a conquistare la vetta in USA e UK, ma solo perché la sta bloccando la stessa Gaga con Rain On Me. Come se non bastasse la caramella di Gaga e delle BLACKPINK ha raggiunto il milione di like in un’ora e 46 minuti, battendo il record della Germanotta con Rain On Me, che era arrivato alla stessa cifra in 4 ore.

Non oso immaginare cosa succederà quando pubblicheranno il video musicale (perché visti questi numeri monster ovviamente ci sarà un video).

PS: dopo più viaggi su Chromatica mi sono follemente innamorato di Fun Tonight, è veramente la perla del disco (insieme a Sine From Above).

#SourCandy by @ladygaga & BLACKPINK ( @ygofficialblink ) has reached #1 on iTunes in more countries than any track by a girl group in history (52)

It replaces Gaga’s own song, #RainOnMe , at the top. pic.twitter.com/IJ5PtyXiZE

#SourCandy by @LadyGaga & #BLACKPINK debuts at #1 on the Worldwide iTunes Song Chart.

‘Sour Candy’ by @ygofficialblink & @ladygaga now has 59 #1’s on iTunes🤍 pic.twitter.com/JpJM8OytnT

#SourCandy just became Lady Gaga’s fastest video to reach 1 MILLION likes on Youtube in only 1:46h smashing Rain on Me’s previous record of 4:11 hours.

make sure to watch and tell your friends as well so we can break the 24h all female collab record:https://t.co/AXHKq1gf2W pic.twitter.com/wqoguv1pLU

— 🅐🅛🅐🅝 🌧 (@EnigmaticGaga) May 28, 2020