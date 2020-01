Lady Gaga parla di Bradley Cooper: “Ma quale amore, vi abbiamo fregato, ci siamo inventati tutto”

Per un anno intero i media hanno parlato della possibile relazione segreta tra Bradley Cooper e Lady Gaga. Con la performance di Shallow agli Oscar anche gli scettici avevano iniziato a pensare che tra i due ci potesse essere del tenero. Come se non bastasse l’attore poco dopo l’esibizione in mondovisione con la Germanotta ha rotto con la compagna ed è tornato single.

In realtà però tra Gaga e Bradley c’è solo amicizia e forse nemmeno quella (magari sono stati solo due ottimi colleghi). La popstar l’ha ribadito durante la lunga intervista che ha rilasciato ad Oprah.

“Io e lui insieme? Siamo stati bravi a fregarvi tutti, è una cosa che abbiamo inventato noi. Avete presente Fred Astaire e Ginger Rogers?“.

La Winfrey ha fatto i complimenti alla cantante per l’ottimo lavoro per far credere a tutti che ci fosse qualcosa con Cooper, ma ha anche detto che senza questi rumor forse ilm film non avrebbe avuto lo stesso successo.

“Siete attori è vero. Sì, avete fatto un ottimo lavoro, secondo me se il mondo non avesse parlato della vostra presunta relazione, il film non avrebbe avuto tanto successo”.

In tutta questa storia, la cosa più bella è Oprah che canta Shallow low low.

Oprah singing a snippet of Lady Gaga and Bradley Cooper’s ‘Shallow’ ✨ pic.twitter.com/npxappOu6y — ✨ Ryan | Lady Gaga 🏳️‍🌈 (@ryanleejohnson) January 7, 2020

Lady Gaga aveva già smentito la storia con Bradley Cooper in un’intervista rilasciata ad Elle.

«Francamente, penso che la stampa sia molto sciocca. Voglio dire, certo che abbiamo creato una storia d’amore. Come interpreti e attori volevamo che le persone credessero che eravamo innamorati. Volevamo che le persone provassero quell’amore visto nel film anche durante gli Oscar. Volevamo che passasse attraverso l’obiettivo di quella telecamera e su tutti i televisori su cui veniva guardato. E ci abbiamo lavorato duramente, abbiamo lavorato per giorni. Abbiamo organizzato tutto, è stato preparato come una performance. Dopo, quando ne abbiamo ri-parlato, ci siamo detti: ‘Beh, pare che abbiamo fatto un buon lavoro!’».

Fonte: Rolling Stone