Lady Gaga e Bradley Cooper: “Abbiamo finto di amarci per promuovere il film”

Lady Gaga e Bradley Cooper si sono segretamente amati tanto da andare a convivere insieme, come riportato da un settimanale scandalistico? La risposta è: NO.

A parlare della storia d’amore più discussa dell’anno è stata proprio la cantante fra le pagine di Elle dove è stata intervistata da Oprah Winfrey. Secondo la ricostruzione della Germanotta, lei e Cooper hanno finto di amarsi anche nella vita reale solo per promuovere il film A Star Is Born.

«Francamente, penso che la stampa sia molto sciocca. Voglio dire, certo che abbiamo creato una storia d’amore. Come interpreti e attori volevamo che le persone credessero che eravamo innamorati. Volevamo che le persone provassero quell’amore visto nel film anche durante gli Oscar. Volevamo che passasse attraverso l’obiettivo di quella telecamera e su tutti i televisori su cui veniva guardato. E ci abbiamo lavorato duramente, abbiamo lavorato per giorni. Abbiamo organizzato tutto, è stato preparato come una performance. Dopo, quando ne abbiamo ri-parlato, ci siamo detti: ‘Beh, pare che abbiamo fatto un buon lavoro!’».