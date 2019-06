Lady Gaga: un fan le chiede di Bradley Cooper – la reazione della Germanotta (VIDEO)

Lady Gaga è single da mesi, risale infatti allo scorso febbraio la rottura con il suo fidanzato, Christian Carino. Adesso anche Bradley Cooper è libero, visto che è finita la sua storia con la bellissima Irina Shayk. Ovviamente sono esplosi i rumor che vorrebbero la Germanotta e Bradley prossimi all’annuncio di una storia d’amore, ma onestamente credo sia più facile che la popstar rilasci a sorpresa un album pop entro la fine del mese.

Qualcuno però ha preso sul serio le voci e sabato sera durante un concerto di Gaga a Las Vegas ha urlato: “Dov’è Bradley Cooper?”

La cantante ha risposto a modo suo: “E un’altra cosa: siate gentile. Cercate di essere gentili o andate a quel paese”.

Questa porella verrà perseguitata a avita con la storia dell’amore segreto con Cooper. Mi immagino Gaga ogni volta che sente nominare Bradley…



“and one more thing, be kind or fuck off.” – lady gaga after people shouting where’s bradley cooper at the show last night https://t.co/7umuG6un1Y

— Lady Gaga Lately ♈ (@AMENARTPOP) 9 giugno 2019