Lady Gaga cade dal palco insieme ad un fan (VIDEO)

Lady Gaga durante uno dei suoi ultimi spettacoli di Enigma a Las Vegas ha fatto salire sul palco un fan che l’ha presa in braccio ed è caduto di sotto.

Ogni altra parola sarebbe superflua.

Ecco il video:

.@LadyGaga fell off stage with a fan during Enigma show in Las Vegas. Gaga was thankfully able to continue on with the show. pic.twitter.com/SWfiCm1bQJ

— Pop Crave (@PopCrave) October 18, 2019