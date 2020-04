Lady Gaga scrive (pubblicamente) ai capi di stato e alla Presidente della Commissione europea in merito al CoronaVirus

Capi di stato e anche la Presidente della Commissione europea, Lady Gaga poco fa ha fatto diversi appelli ai potenti della Terra. La Mother Monster aveva detto di volersi impegnare attivamente nella lotta al CoronaVirus e così sta facendo. Dopo aver raccolto quasi 100 milioni di dollari, oggi la Germanotta ha chiesto a Emmanuel Macron, Justin Trudeau e Ursula Von Der Leyen di finanziare alcune associazioni come la GAVI Alliance, che hanno lo scopo di migliorare l’accesso all’immunizzazione per la popolazione umana in paesi poveri.

“Caro Presidente Emmanuel Macron, l’anno scorso hai mostrato la tua leadership nella lotta contro le pandemie. Abbiamo bisogno che tu sostenga la lotta globale contro #COVID19 tramite la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI). Siamo tutti insieme in questa battaglia #GlobalCitizens”. “Ciao Justin Trudeau grazie per il finanziamento che hai fatto a CEPIvaccines e per quello che il Canada sta facendo per fermare #COVID19. Il Canada darà nuovi fondi a Gavi the Vaccine Alliance e consegnare vaccini e salvare vite nei paesi più poveri? Siamo tutti insieme in questo #GlobalCitizens”. “Cara Presidente Ursula Von Der Leyen, come medico sai che la malattia non conosce confini. Grazie per aver quello che hai fatto alle Nazioni Unite. Abbiamo bisogno della tua leadership nel lavoro salvavita di CEPIvaccines e Gavi. Siamo tutti insieme in questo #GlobalCitizens”.

Lady Gaga > Donald Trump.

President @vonderleyen — as a doctor you know that disease doesn’t know borders. Thanks for stepping up on @UN and bilateral #COVID19 help. We need your leadership on the lifesaving work of @CEPIvaccines & @Gavi. We’re all in this together as #GlobalCitizens. — Lady Gaga (@ladygaga) April 13, 2020

Hi @JustinTrudeau — thanks for funding @CEPIvaccines, the @UN appeal, and for all 🇨🇦 is doing to stop #COVID19 and #PlankTheCurve. Will Canada give new funds to @Gavi to deliver vaccines and save lives in the poorest countries? We’re all in this together as #GlobalCitizens. — Lady Gaga (@ladygaga) April 13, 2020