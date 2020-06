Lady Gaga, Chromatica debutta con il botto in USA: ecco quante copie ha venduto in una settimana

Lady Gaga ha fatto il suo comeback con un album pop davvero valido, con i pezzi truzzi e catchy sono tornati anche i parrucconi colorati e i costumi eccentrici che l’hanno resa famosa in tutto il mondo. Ma il pubblico ha apprezzato questo ritorno all’usato garantito? Assolutamente sì, visto che Rain On Me e Sour Candy dominano le classifiche di decine di paesi e Chromatica ha conquistato la n° 1 un po’ ovunque. Le previsioni di vendita del nuovo disco della Germanotta erano a quota 265/285.000 copie (220.000 senza lo streaming) e il risultato finale è stato più o meno quello. Gaga ha venduto 275.904 copie di Chromatica, 206.515 senza lo streaming, numeri davvero impressionanti se pensiamo che gli USA sono ancora in piena emergenza sanitaria e che la popstar non ha fatto promozione televisiva per questo suo progetto. Sono quasi certo che con il supporto di esibizioni, interviste e copertine sarebbe arrivata a 350.000 copie, se non di più. In ogni caso questo è il secondo miglior debutto di Gaga (dopo Born This Way).

Quindi compliments a Lady Gaga, ma anche Stefani Germanotta cch!

Lady Gaga: tutti i debutti, da The Fame a Chromatica.

The Fame – 24,000

The Fame Monster – 174,000

Born This Way – 1,141,000

Artpop – 258,000

Cheek To Cheek – 131,000

Joanne – 201,000

A Star is Born – 231,000

Chromatica – 276,000

