Lady Gaga: nuove immagini di Chromatica e la popstar viene accusata di essere satanista e illuminata

La presunta cover di Chromatica che circolava sui social nei giorni scorsi non era un fake e ieri sera l’ha confermato Lady Gaga, che ha pubblicato la stessa immagine sui suoi profili social. Poco dopo il sito ufficiale della Germanotta è stato aggiornato e oltre alla copertina di Chromatica in versione cd, è apparsa anche quella della cassetta e del vinile.

Proprio a causa delle immagini ufficiali di Chromatica, qualcuno ha accusato Gaga di essere una satanista e di far parte degli Illuminati. Simbologie nascoste nella foto con il diadema, posa simile a Bafometto e messaggi segreti, sul web in queste ore ho letto di tutto. I Little Monster giustamente si sono presi gioco di queste bislacche teorie su Twitter.

