Lady Gaga commenta Stupid Love partita durante il Consiglio regionale della Liguria

Lunedì mattina il Consiglio Regionale della Liguria si è riunito per discutere del Coronavirus e dell’eventualità di chiudere temporaneamente le università. Mentre i presenti discutevano ed erano live su Facebook, è partita ‘Stupid Love’ di Lady Gaga. Ovviamente la clip è diventata virale ed è arrivata anche in USA. Diversi account dedicati alla Germanotta hanno pubblicato il video e stamani Lady Gaga ha commentato l’accaduto.

La popstar ha ritwittato il filmato e ha scritto: “E anche questo è il motivo per cui faccio musica”.

and this is why I make music https://t.co/uiliyr3sYk — Lady Gaga (@ladygaga) March 4, 2020

Anche il magazine americano Billboard ha parlato del commento di Gaga.