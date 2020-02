Lady Gaga: 2 ore di concerto per il Super Saturday Night – ecco il video integrale

Ieri sera Lady Gaga ha portato il suo show Enigma a Miami per il Super Saturday Night. Tutto molto bello, conosciamo già questo spettacolo, è un mix perfetto dei grandi successi della Germanotta, anche se sono costretto a ripetermi: a giudicare dai video Enigma è lontano dai migliori show di Lady Gaga, ad esempio quelli che ho visto dal vivo anni fa. Le parrucche orrende usate per questa residenza deve buttarle al più presto.

Per chi se lo stesse chiedendo, la risposta è NO, la Germanotta non si è esibita sulle note di Stupid Love. A questo punto mi auguro che non sia davvero il primo singolo del nuovo album, visto che ha già sprecato due occasioni perfette per presentarlo al pubblico (i Grammy e il Super Saturday Night).

Lady Gaga: Super Saturday Night – scaletta

1) Just Dance

2) Poker Face

3) LoveGame

Into The Simulation

4) Dance in the Dark

5) Beautiful, Dirty, Rich

6) The Fame

7) Telephone

8) Applause

9) Paparazzi

10) Aura

Scheiße Intro

11) Scheiße

12) Judas

13) Government Hooker

14) I’m Afraid of Americans (David Bowie cover)

15) The Edge of Glory

16) Alejandro

17) Million Reasons

18) Yoü and I

Bad Romance Intro

19) Bad Romance

One Last Song

20) Born This Way

21) Shallow

Professional photos of Lady Gaga performing during tonight’s #SuperSaturdayNight! 📷: ©︎ Kevin Mazur pic.twitter.com/CsPNaoSHOe — 𝗛𝗔𝗨𝗦 𝗢𝗙 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗞𝗜𝗘 | 𝙶 𝙰 𝙶 𝙰 (@frankiefermi) February 2, 2020