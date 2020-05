Lady Gaga: ecco quante copie venderà Chromatica la prima settimana

Lady Gaga con Chromatica continua a dominare le classifiche di tutto il mondo (attualmente è alla 1 in 57 paesi, ma ha raggiunto la vetta in quasi 80). Mentre Rain On Me debutterà quasi certamente al primo posto della Billboard HOt100 con circa 90.000 copie, pare che Chromatica otterrà lo stesso risultato nella HOT200 con ben 265/285.000 copie (220.000 senza lo streaming). Se questi numeri saranno confermati questo sarà uno dei migliori debutti del 2020 e Gaga batterà anche Justin Bieber che con Changes è arrivato a quota 230.000 copie (126.000 senza lo streaming).

Tutto questo senza una promozione normale, nessuno show o esibizioni live dei primi singoli. Quindi è quasi sicuro che quando la Germanotta sarà libera di fare qualche performance eviterà il naturale crollo di vendite.

According to @HITSDD, @LadyGaga’s #Chromatica is projected for a #1 debut in the US with 265-285K first week.

This would mark her sixth #1 album and her biggest debut sales week since 2011’s ‘Born This Way.’ pic.twitter.com/T16SoLMFGy

— Pop Crave (@PopCrave) May 30, 2020