Lady Gaga si mette in quarantena per il CoronaVirus: “Ho parlato con Dio, mi ha detto che andrà tutto bene”

Lady Gaga recentemente ha parlato con Dio (che è donna nel suo credo “she said”) e per fortuna le ha detto che questo momento di crisi causa CoronaVirus finirà presto.

“Ho parlato con alcuni dottori e scienziati. Non è la cosa più facile da fare al momento, ma la cosa più salutare che possiamo fare è metterci in quarantena e non uscire con persone con più di 65 anni o in gruppo. Mi piacerebbe vedere i miei genitori ed i miei nonni ma è molto più sicuro non farlo così da non infettarli nel caso in cui io l’avessi. Sto a casa con i miei cani. Ti amo mondo, ce la faremo. Fidatevi, io ho parlato con Dio. Lei ha detto che tutto andrà bene”.