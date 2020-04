Lady Gaga: svelata la presunta cover di Chromatica ed è stupenda

Lady Gaga lo scorso 24 marzo ha posticipato l’uscita di Chromatica, passata dal 10 aprile a data da destinarsi. Il nuovo album della Germanotta infatti vedrà la luce molto probabilmente quando la situazione COVID19 in USA si sarà stabilizzata. Stamattina però è finita on line la presunta cover del nuovo disco di Lady Gaga.

I Little Monster sono impazziti e hanno ragione di esserlo, questa è senza ombra di dubbio la miglior copertina dai tempi di The Fame Monster. Speriamo quindi che questo scatto sia davvero la cover ufficiale e non un’immagine del booklet.

