Lady Gaga debutta alla #1 in Italia dopo 9 anni

Prima in America ed ora prima anche in Italia, il suo secondo paese (perché lei è Lady Gaga ma Stefani Germanottaaaaa): Chromatica sta conquistando il mondo.

Il ritorno alla dance è piaciuto ai suoi fan italiani che le hanno regalato la vetta della classifica FIMI con un album a distanza di nove anni dall’ultima volta: era infatti il 2011 quando Born This Way debuttò alla #1.

Nel mezzo ci sono stati ARTPOP nel 2013 e Joanne nel 2016 (entrambi hanno debuttato al secondo posto), mentre Cheek To Cheek con Tony Bennett si è dovuto accontentare della sesta posizione. E se proprio vogliamo dirla tutta neanche The Fame e The Fame Monster debuttarono alla #1 nel nostro paese.

Paws Up per Chromatica!