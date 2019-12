Lady Gaga dice di no a Sanremo: le due star di Hollywood con cui Amadeus vuole sostituirla

Sembrava troppo bello per essere vero e infatti il sogno di avere Lady Gaga a Sanremo 2020 si è già infranto. Amadeus mesi fa ha detto più volte di voler invitare la Germanotta al Festival della canzone italiana. Diversi settimanali hanno parlato di trattative in corso e poi è arrivato Il Messaggero, che ha lanciato lo scoop secondo il quale il contratto era già stato firmato.

“La Rai si sta impegnando per accontentarlo, ma l’unica che secondo i ben informati avrebbe già firmato è Lady Gaga (per omaggiare le sue origini siciliane). Dovrebbe esserci poi Mika (in tour nel nostro paese nella settimana del Festival).”

Adesso arriva la doccia fredda da Chi. Il magazine di Alfonso Signorini nella rubrica ‘Chicche di Gossip’ ha svelato che Lady Gaga ha detto di no a Sanremo.

Ma come? Non voleva omaggiare le sue origini siciliane?



“Amadeus a caccia di stelle. Due nuovi nomi. Il conduttore cerca ospiti stranieri. In trattativa dopo il no di Lady Gaga, due divi di Hollywood: Bradley Cooper e Meryl Streep”.

Cara Germanotta, la prossima volta che ti sento ripetere ‘I’m italian‘…



Per riprendermi da questa delusione esigo che Bradley arrivi all’Ariston così…



