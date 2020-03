Lady Gaga chiama il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, che la ringrazia

La scorsa settimana il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità ha ringraziato pubblicamente Lady Gaga per il suo post sull’emergenza del CoronaVirus. Ieri Tedros Adhanom Ghebreyesus ha fatto gli auguri alla Germanotta ed ha svelato di aver avuto una chiamata interessante con la popstar di Stupid Love, che si è impegnata a combattere in ogni modo possibile il COVID19.

“Ho avuto una bella chiamata con Lady Gaga. L’ho ringraziata per i suoi continui sforzi per mostrare compassione e gentilezza al mondo. Lei è pronta a supportare l’Organizzazione Mondiale della Sanità in ogni modo possibile nella lotta contro il COVID19. Insieme! E tanti auguri Lady Gaga! Sono così commosso che tu stia trascorrendo questo momento a trovare modi per sostenere il mondo durante questa pandemia. Ti invio i miei migliori auguri! Grazie per aver diffuso la gentilezza in un momento così importante per tutti noi! Insieme!”

Non ho apprezzato la decisione di posticipare l’uscita di Chromatica, ma almeno c’è da dire che la Germanotta sta facendo qualcosa di utile in questo periodo.

