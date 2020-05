Lady Gaga e Ariana Grande, il TG1 dedica loro un servizio: “Duetto da record”

Quelli del TG1 sono decisamente fan di Lady Gaga. Lo scorso febbraio durante un servizio del telegiornale più seguito d’Italia, Vincenzo Mollica ha elogiato la Germanotta e Stupid Love.

Lady Gaga: il TG1 elogia il suo ritorno e Stupid Love (VIDEO) https://t.co/W6ROtXRClX — BITCHYF.IT (@BITCHYFit) February 29, 2020

Ieri al TG1 nell’angolo dedicato alla musica, Virginia Volpe ha parlato del duetto di Lady Gaga e Ariana Grande, Rain on Me (qui per vedere il video).

“Duetto da record per Gaga e Ariana. […] Stessa coreografia, stesso trucco e capelli, si fa quasi fatica a distinguerle. Lady Gaga e Ariana Grande per la prima volta insieme in Rain On Me, video sotto la pioggia in una città del futuro, tra ballerini e cambi di scena. Icone della musica pop, sui social si scambiano complimenti e raccontano di un’amicizia vera, sbocciata grazie alla perseveranza di Ariana Grande, con Lady Gaga che invece pensava di essere un cattivo esempio. Dall’incontro poi è nata la canzone che anticipa il nuovo album Chromatica. Nel disco miss Germanotta assicura di aver messo tutta sé stessa e di essere vicino ad una svolta salutista: basta fumo e alcol, ma solo musica da ora in avanti”.

A questo punto aspettiamoci un altro servizio venerdì prossimo per l’uscita di Chromatica!

Il TG1 dedica un servizio a #RainOnMe e dice che Lady Gaga sta superando la dipendenza da alcol (?) il senso? Mio padre ha capito che è un’alcolizzata 🤷🏼‍♂️ — Luca 🌺 (@Luca_zone) May 25, 2020