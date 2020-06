Lady Gaga: ecco quante copie ha venduto Chromatica nei primi giorni

Lady Gaga sta continuando a dominare tutte le classifiche che contano, Rain On Me ha debuttato alla numero 1 della HOT100 e lo stesso farà Chromatica nella Billboard HOT200. Ma quante copie venderà il nuovo disco della Germanotta? Le prime previsioni parlavano di 265/290.000 copie (220.000 senza lo streaming) e se questi dati saranno quelli finali renderebbero questo il secondo migliore debutto di Gaga dopo quello di Born This Way. Intanto Rolling Stone ha rilasciato i dati ufficiali dei primi giorni di vendita. Da venerdì scorso a martedì 2 giugno le copie acquistate in USA sono 107.600 e lo streaming è a quota 53.900.000.

Mi auguro davvero che questo progetto debutti con i numeri previsti da Hits Daily Double, perché è senza dubbio uno dei più validi di Lady Gaga, ma anche Stefani Germanotta ecco cch.



PS: B!tches a distanza di quasi una settimana qual è la vostra canzone preferita di Chromatica? Io continuo ad essere in fissa con Fun Tonight e Sine From Above.