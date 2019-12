Lady Gaga: riavvicinamento in corso con l’ex fidanzato

Dopo la fine della breve relazione con il musicista Dan Horton, Lady Gaga è tornata ad essere single. Pare però che la Germanotta si stia riavvicinando ad un suo ex fidanzato, anche se in “amicizia”. Dopo mesi di silenzio la Mother Monster avrebbe deciso di riavvicinarsi a Christian Carino e riallacciare i rapporti con lui. A rivelare questo scoop è stata una fonte attendibile al magazine People.

“Tra loro le cose in passato non sono andate bene. Succede, le relazioni possono finire. Adesso però si sono riavvicinati e parlano. In amicizia, non c’è altro per adesso, nessun dramma”.

Io fossi in Gaga riallaccerei i rapporti anche con quel manzone di Taylor Kinney.



Just like Ally, we’ll never love again now that Lady Gaga and Christian Carino have called off their engagement. 😔 pic.twitter.com/plca1LgpSY

— Entertainment Tonight (@etnow) February 20, 2019