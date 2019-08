Lady Gaga scrive “F” su Twitter e l’Inter risponde

Ok, in dieci anni di onorato servizio (!) gossipparo credo che questa sia la prima volta che cito l’Inter su queste pagine ma beh, si tratta pur sempre di una notizia di Lady Gaga.

Ieri notte, infatti, Lady Gaga ha pubblicato un tweet con una sola lettera, la F, e se molti hanno ipotizzato varie congetture (come l’iniziale del nuovo singolo o addirittura quella del giorno del rilascio dell’album, quindi friday / venerdì), il profilo dell’Inter ha colto la palla al balzo per ricordare un evento importante.

L’Inter, infatti, ha citato il tweet di Lady Gaga, completando la frase iniziata con la F con “inalmente domani si gioca”, riferendosi ovviamente all’inizio del campionato dei nerazzurri.

Al di là della battuta dell’Inter, cosa intendeva Lady Gaga con la lettera F?