Lady Gaga si è fidanzata: il nuovo ragazzo sembra davvero belloccio

Lady Gaga ha recentemente chiuso con Dan Horton e diversi magazine hanno parlato di un riavvicinamento sospetto con il suo ex Christian Carino.

“Tra loro le cose in passato non sono andate bene. Succede, le relazioni possono finire. Adesso però si sono riavvicinati e parlano. Il loro rapporto? Si tratta di amicizia, non c’è altro per adesso, nessun dramma”.

In realtà c’è davvero solo amicizia tra la popstar e Christian, visto che la Germanotta ha un nuovo ragazzo. Durante il countdown di capodanno la Mother Monster ha limonato con un uomo misterioso. Dal video che sta circolando su Twitter in queste ore, il nuovo fidanzato di Gaga sembra davvero belloccio.

Che sia arrivato quello giusto? Oppure questa relazione durerà quanto un gatto in tangenziale? Staremo a vedere.

Lady Gaga bacia il nuovo fidanzato: il video.

Lady Gaga kisses mystery man at midnight on New Year’s Eve. ❤️ pic.twitter.com/WUyA00TAM5 — Pop Crave (@PopCrave) January 1, 2020