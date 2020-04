Lady Gaga: finisce on line una nuova canzone ‘Free Woman’ e la presunta tracklist di Chromatica

Gli hacker fan del puttanpop sono al lavoro da mesi per sabotare la Germanotta? Così pare, perché dopo il leak di Stupid Love e della cover di Chromatica, ieri sera sono finite in rete almeno 3 anteprime di una nuova canzone di Lady Gaga, ‘Free Woman‘. Un account Twitter ha pubblicato questi frammenti che poco dopo sono stati cancellati per violazione di copyright (confermando così che si tratta di materiale autentico), purtroppo però l’audio di Free Woman ormai è un po’ ovunque sul web.

Lo stesso profilo Twitter ha diffuso anche la presunta tracklist del nuovo album di Gaga.

Lady Gaga: la presunta tracklist di Chromatica

1 Chromatica

2 Babylon

3 Stupid Love

4 Rain On Me

5 Hot Pink

6 Free Woman

7 Bot Cyclone

8 Chances

9 Orbit

10 L<>VE

11 Feels So Good

12 Words n Songs

13 New York City Sinner

14 Socio

15 Icon

16 Stupid Love Remix

ELAS VEM AÍ: Insider que está com o Chromatica, álbum da Gaga, compartilhou alguns snippets reais (tanto que ligeiramente foi bloqueado por direitos autorais), revelou a tracklist do álbum e a futura faixa com o BLACKPINK se chama “Hot Pink”. Preparados? pic.twitter.com/UG0zopflRv — lexndro (@itblackonpink) April 9, 2020

Trying not to look at the tracklist because I want it to be a suprise https://t.co/7VPqxLvgTY — SAVE CHROMATICA (@SaveChromatica) April 9, 2020