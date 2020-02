Lady Gaga: il TG1 elogia il suo ritorno e Stupid Love (VIDEO)

Nonostante non abbia messo d’accordo proprio tutti, Stupid Love si trova saldamente alla prima posizione su iTunes in decine di paesi (compresi USA e Italia). Ieri sera anche il TG1 ha dedicato uno spazio al ritorno di Lady Gaga.

Vincenzo Mollica ha speso delle belle parole per questo comeback e anche per la Germanotta come artista.

“Dopo quasi 4 anni di assenza, eccezion fatta per il film A Star Is Born, torna Lady Gaga, con un nuovo singolo e un nuovo video, titolo Stupid Love, Amore Stupido. Un brano che fa da preludio ad un nuovo album che però per il momento è avvolto dal mistero. Lady Gaga si ripresenta sulle scene tutta dipinta di rosa, come un marziano, un extraterrestre, un’aliene, come un manga giapponese anni 90. Torna con un ritmo dance anni 80, con una canzone pop dance più da ballare che da cantare. Con questa canzone non servono virtuosismi vocali. Serve ritmo, energia, un canto ginnico. Dobbiamo però dire che Lady Gaga non smette mai di sorprendere. Anche quando decide di trasformarsi in un cartone animato, lo fa con grande maestria.

Quando abbiamo incontrato due anni fa Gaga alla Mostra del Cinema di Venezia, ci ha colpito per la sua sensibilità e umanità e la passione per le sue origini italiane, testimoniate dal suo cognome, Germanotta”.