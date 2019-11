Lady Gaga le spara grosse su Twitter – le strane cose che ha scritto

Nelle ultime settimane Lady Gaga ha scritto diversi tweet bislacchi. Ieri la Germanotta ha detto di non ricordarsi di ARTPOP (era il sesto anniversario dell’album). Forse è stato uno strano modo per omaggiare il disco.

La notte di Halloween Gaga ha scritto che inizierà a cantare in playback: “Userò il lip syncing“.

Ad inizio ottobre l’ha sparata davvero grossa e dal nulla ha annunciato che il suo nuovo disco si intitolerà Adele: “Chiamerò il mio nuovo album Adele”.

I’m calling my next album ADELE.

Ha anche chiesto ai Little Monster cosa fosse Fortnight: “Che cos’è Fortnight?





Poi taggando Lizzo ha ricordato al mondo di essere una vera italiana: “Ho appena fatto un test del DNA e sono al 100% ITALIANA”.



I just took a DNA test turns out I’m 100% ITALIAN @lizzo

