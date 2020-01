Lady Gaga rompe il silenzio e commenta in modo meraviglioso il leak del suo nuovo singolo

Martedì notte è finita in rete la versione completa di Stupid Love, quello che probabilmente sarà il nuovo singolo di Lady Gaga e che pare sarà rilasciato ufficialmente il prossimo 7 febbraio. Per più di 24 ore la Germanotta è stata in silenzio, ma ieri notte ha deciso di parlare. Con un tweet fantastico Gaga ha ironizzato sul leak della sua nuova canzone.

Anche a causa di questo tweet, molti Little Monster sono convinti che sia stato lo stesso team di Lady Gaga a pubblicare Stupid Love sul web, per creare hype.