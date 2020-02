Lady Gaga, sua madre fa delle confessioni intime: “Mia figlia ha avuto gravi problemi

Lady Gaga adesso è una delle star più note e pagate al mondo, ma la sua vita non è sempre stata tutta rose e fiori. A scuola la Germanotta ha affrontato dei momenti davvero complicati e a raccontarlo è stata sua madre, durante un’intervista rilasciata al Today Show nella rubrica Through Mom’s Eyes. Bullismo, depressione e continue umiliazioni subite dai compagni di classe, l’adolescenza di Gaga non è stata semplicissima (come quella di molti di noi).

“Mia figlia ha affrontato gravi problemi. Alla scuola media, poiché era unica, ha iniziato ad avere molte difficoltà. Come, sentirsi isolata dai ritrovi. Umiliata. Insultata. Iniziò a interrogarsi su se stessa e a dubitare delle sue capacità. Ed è allora che sviluppò la depressione”. Queste sono le parole di Cynthia Germanotta, mamma di Lady Gaga.

io e mio marito Joseph siamo sempre stati accanto alla nostra piccola. Abbiamo fatto del nostro meglio per aiutarla, però mi sono resa conto di aver commesso errori, non conoscevo davvero i segnali di avvertimento da cercare. Come genitore non ero pronta ad affrontare i problemi mentali di mia figlia. Non sapevo come aiutarla. Mentre la sua carriera decollava e viaggiavamo per il mondo parlando con i giovani, ci siamo resi conto di quanti altri giovani hanno avuto esperienze simili”.

Forse anche questo vissuto è servito a rendere Lady Gaga una delle popstar più umili e vicine ai suoi fan.

Fonte: Amica, Radio 101