Lady Gaga: nuove canzoni in arrivo dall’universo di Chromatica

L’era Chromatica è appena iniziata, io devo ancora capire bene quali sono i pezzi che diventeranno dei classici di Lady Gaga e quali mi stancheranno a breve, e intanto il produttore esecutivo del disco ci avverte che verranno pubblicate altre canzoni. Bloodpop intervistato da Entertainment Weekly, ha confermato la collaborazione tra la Germanotta e la produttrice britannica SOPHIE (che ha lavorato con Madonna, Charli XCX e Liz) ed ha ammesso che i pezzi in questione sono stati scartati, ma ha poi aggiunto che verranno completati e rilasciati.

“Abbiamo lavorato da subito con SOPHIE, abbiamo collaborato con lei già nelle sessioni iniziali. Quei giorni sono stati divertenti. Abbiamo installato sei microfoni e abbiamo registrato anche il rumore del tubo di scappamento della Lamborghini di Lady Gaga e Sophie lo ha spezzettato in samples da usare per la produzione. Nonostante questi brani siano stati esclusi dall’album, abbiamo intenzione di completarli per aggiungere qualcosa di speciale all’universo Chromatica”.

Ma non è finita qui, perché stando a quanto dichiarato da Bloodpop avremo anche la versione di Babylon usata per lo spot Haus Labs. A quanto pare la festa è appena iniziata.

.@BloodPop reveals to @EW that SOPHIE was involved in early ‘Chromatica’ recording sessions for @LadyGaga:

“We still plan to finish those songs and present something special within the ‘Chromatica’ universe.”

🔗: https://t.co/CbPV4hGZ6A pic.twitter.com/vGfHJ7cKEJ

— Pop Crave (@PopCrave) June 12, 2020