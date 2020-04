Lady Gaga descrive il nuovo album e parla del futuro: “Voglio sposarmi e avere dei figli”

Lady Gaga ha posticipato l’uscita di Chromatica, ma la nuova era non si ferma. Interviste, servizi fotografici e forse anche l’uscita di un nuovo singolo, nemmeno il CoronaVirus può bloccare del tutto la Germanotta. La popstar in una chiacchierata con InnStyle ha descritto il suo nuovo album.

Lady Gaga ha anche parlato dei suoi piani per il futuro, che includono il matrimonio, dei pargoli, nuova musica, ma anche altri film.

“C’è il matrimonio. Nuova musica, altri film, altra beneficenza con la Fondazione Born This Way. Voglio fare molta più filantropia. Voglio contribuire a finanziare ulteriori ricerche sulla fibromialgia e sul dolore neuropatico e cronico mettendo insieme un team di medici. Ho molti sogni e speranze in questo campo. Non ho la sfera di vetro e non so con precisione cosa realizzerò davvero, ma so che lo farò con le persone che amo.

Forse la cosa più importante per la donna che si chiama Mother Monster è avere dei suoi figli. Non vedo l’ora di essere una mamma e avere dei bambini. Non è incredibile quello che possiamo fare? Possiamo far nascere e crescere una vita dentro di noi. Poi viene fuori ed è nostro compito mantenerlo in vita”.