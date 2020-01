Lady Gaga parla del nuovo album e rivela che musica ci dobbiamo aspettare

Sono passati 3 anni anni e mezzo da quando Lady Gaga ha pubblicato Joanne e per adesso non c’è traccia di LG6. Ieri sera durante un’intervista rilasciata a Oprah Winfrey, la Germanotta ha parlato del nuovo album e ha detto che non dobbiamo preoccuparci, perché uscirà e ci sta lavorando da anni.

“Quando è iniziato il processo di creazione di LG6? Da anni. Non quattro anni, da anni. Se sta per uscire? [ride]. Non vi preoccupare, farò ancora musica. Davvero, non vi preoccupate. […] La musica a cui ho lavorato per il mio prossimo disco riguarda l’apertura del lato psicotico. Parlo di abbracciare le nostre paure in modo da poter diventare più forte che mai”.

Tutto bellissimo ma ce la faremo ad ascoltare questo disco nel 2020? Personalmente sono dell’idea che dopo Joanne (che non ha accontentato proprio tutti i Little Monster) Gaga abbia fatto bene a prendersi del tempo e spero che torni con un album pop capace di rianimare il puttanpop che ormai è in coma. Però devo dire che mi pare se la stia prendendo troppo comoda…



Lady Gaga on #LG6 during her Oprah interview: “The music I’ve made for my next pop record is all about opening up your psychotic side. Embracing your own fears so you can become stronger than ever before. So yeah, I’d say it’s an empowering album” pic.twitter.com/BXkDwNPvhD — rosa bich (@itsme_maxi) January 4, 2020